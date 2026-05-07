Еще пять БПЛА атаковали Москву

Собянин: еще пять беспилотников обезврежены на пути к Москве

Еще пять БПЛА попытались атаковать столицу и были ликвидированы системой ПВО (противовоздушной обороны), написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

В посте от 5:34 чиновник отметил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. За эту ночь БПЛА пытались атаковать Москву дважды. В 3:07 были сбиты два дрона, а в 4:16 — еще один.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно ограничили прием и отправку самолетов.

В ночь на 7 мая также произошли налеты дронов на Таганрог, Брянск и Тулу. Кроме того, над Сочи, Адлером и федеральной территорией «Сириус» произошла волна взрывов на фоне воздушной атаки. Местные жители слышали громкие звуки и видели вспышки со стороны Черного моря.

Ранее Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая.