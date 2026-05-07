Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

В России за ночь сбили почти 350 беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 347 беспилотников ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны перехватили ночью 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом РФ, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны России.

Речь идет о периоде с 21:00 до 7:00 мск. Среди атакованных регионов Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская области, а также Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия и Крым.

К утру четверга не менее 11 БПЛА были сбиты на подлете к Москве.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в Ростовской области ночью были перехвачены более 30 дронов.

Кроме того, ночью БПЛА атаковали Ржев Тверской области, в результате чего были повреждены три многоэтажных дома и эвакуированы 350 человек.

Ранее в Ленинградской области после атаки дронов произошло возгорание в Киришах.

 
Теперь вы знаете
Удар дронов по жилым домам, первое в году снижение цен и неизвестные вирусы в клещах. Что нового к утру 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!