В России за ночь сбили почти 350 беспилотников

Силы противовоздушной обороны перехватили ночью 347 украинских беспилотников самолетного типа над 21 регионом РФ, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны России.

Речь идет о периоде с 21:00 до 7:00 мск. Среди атакованных регионов Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская области, а также Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия и Крым.

К утру четверга не менее 11 БПЛА были сбиты на подлете к Москве.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что в Ростовской области ночью были перехвачены более 30 дронов.

Кроме того, ночью БПЛА атаковали Ржев Тверской области, в результате чего были повреждены три многоэтажных дома и эвакуированы 350 человек.

Ранее в Ленинградской области после атаки дронов произошло возгорание в Киришах.