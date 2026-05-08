Началось объявленное Путиным перемирие в честь 81-летия Победы

Началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Перемирие продлится до 10 мая.

7 мая Минобороны РФ предупреждало, что в случае нарушения украинской стороной перемирия российские войска дадут адекватный ответ.

В ведомстве также еще раз напомнили, что в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Жителей украинской столицы и иностранных дипломатов еще раз предупредили о необходимости покинуть город.

4 мая Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

