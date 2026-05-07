Беспилотники атаковали Пермский край

Махонин: несколько БПЛА сбили в Пермском крае

Несколько беспилотников ВСУ были сбиты в Пермском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, украинский БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Махонин также напомнил, что в регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Развернут оперативный штаб.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в жилом доме в Перми произошел взрыв. Уточняется, что взрыв произошел на крыше жилой многоэтажки в южной части города.

Местные жители сообщили, что слышали громкие хлопки над городом. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что взрывы раздались в районе Крохалевки и в Индустриальном районе.

После объявления беспилотной опасности в школах началась эвакуация. Как стало известно, ученики прячутся в подвалах. Пермский аэропорт закрыли на прием и выпуск самолетов. Введен план «Ковер».

