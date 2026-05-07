В России за четыре часа перехватили более 120 украинских дронов

Минобороны РФ заявило об уничтожении 127 беспилотников ВСУ за четыре часа
Атаки более 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В период с 8.00 до 12.00 [мск] дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, часть дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Также воздушные цели были нейтрализованы в Пермском крае, Адыгее, Удмуртии, Крыму и 10 областях. Среди них — Тульская, Белгородская, Смоленская, Брянская, Рязанская, Владимирская, Калужская, Орловская, Курская и Липецкая.

7 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в административном центре региона в результате атаки украинских БПЛА был поврежден многоквартирный дом. Кроме того, в Пермском муниципальном округе оказалось повреждено административное здание. Один мужчина пострадал, ему потребовалась медицинская помощь. Жильцов поврежденного дома в Перми эвакуировали.

Ранее украинский дрон атаковал служебный микроавтобус в Белгородской области.

 
