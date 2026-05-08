Силы ПВО с начала ночи сбили 20 дронов, летевших к Москве

Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Российские военные с начала ночи сбили 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом в «Макс» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили еще один беспилотник. На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

До этого началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая Собянин писал, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву.

Об атаках на столичный регион Собянин сообщал еще ночью. Информация о первых сбитых БПЛА появилась еще в 3:07 по МСК, тогда были сбиты два дрона. После этого атаки проводились еще несколько раз.

В ночь на 7 мая над территорией России перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов.

Ранее беспилотник атаковал завод в Пермском крае.