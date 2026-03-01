Здание посольства Эстонии в Абу-Даби пострадало в результате ударов

Здание, где размещается посольство Эстонии в Абу-Даби (ОАЭ), получило повреждения. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заверил, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

«Нам также поступила информация, что в Абу-Даби был поражен комплекс высотных зданий, в котором находится посольство Эстонии. К счастью, работники посольства не пострадали», – заявил глава МИД.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что иранские вооруженные силы не планируют атаковать другие государства в регионе. Их цель – американские военные объекты, которые Иран рассматривает как территорию Соединенных Штатов.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Абу-Даби произошли взрывы.