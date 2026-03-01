В сети сообщили об ударе Ирана по нефтяной платформе ОАЭ

Платформа по добыче нефти ОАЭ в Персидском заливе атакована иранскими дронами. Об этом сообщает Telegram-канал «Известий» со ссылкой на информацию из соцсетей.

На распространяемом в интернете фото виден черный дым, идущий от платформы. Подробности события не приводятся.

До этого Reuters сообщало, что Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе: одно из шло под флагом Палау, другое — Маршалловых островов.

Также газета Bild со ссылкой на очевидцев писала, что ракета упала в порту Абу-Даби рядом с круизным лайнером.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, были нанесены удары по ряду городов исламской республики, в том числе по столице. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В результате атаки была разрушена резиденция верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Тегеран воюет не со странами Персидского залива, а нацелен на американские военные базы в регионе.

Ранее Иран ударил ракетами по авианосцу США «Авраам Линкольн».