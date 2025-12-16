Названы последствия для ВСУ после потери Новоплатоновки в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные у Боровой, столкнутся с логистическими проблемами после того, как российские военные установили контроль над Новоплатоновкой в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Продвижение в южном направлении у Новоплатоновки позволит существенно снизить логистику украинских боевиков, поскольку именно через Боровую сейчас идет основное снабжение, переброска материальных и других ресурсов на западный берег Оскольского водохранилища», — сказал он.

По его словам, освобождение Новоплатоновки усугубит оперативно-тактическую обстановку для ВСУ и расширит зону контроля ВС РФ на восточном берегу Оскольского водохранилища.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Новоплатоновки Харьковской области. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

В Минобороны отметили, что в ходе взятия населенного пункта потери украинской стороны составили более 220-ти военнослужащих. В ходе активности на линии боевого соприкосновения были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов ВСУ.

Ранее Марочко сообщил о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.