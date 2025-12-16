Белоусов похвалил войска за взятие еще одного населенного пункта в Харьковской области

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
16 декабря в ведомстве объявили, что ВС РФ взяли под контроль Новоплатоновку.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 12-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка имени П.П.Полубоярова с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области», — говорится в пресс-релизе.
Глава Минобороны отметил, что на всех направлениях бойцы показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.
Белоусов добавил, что имена военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине.
Министр также поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
Ранее сообщалось о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.