Белоусов похвалил войска за взятие еще одного населенного пункта в Харьковской области

Белоусов поздравил ВС РФ с освобождением Новоплатоновки в Харьковской области

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

16 декабря в ведомстве объявили, что ВС РФ взяли под контроль Новоплатоновку.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 12-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка имени П.П.Полубоярова с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области», — говорится в пресс-релизе.

Глава Минобороны отметил, что на всех направлениях бойцы показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.

Белоусов добавил, что имена военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине.

Министр также поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

Ранее сообщалось о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.