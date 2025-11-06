На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь работу приостановил 13-й российский аэропорт

Губернатор Солнцев: в Оренбургской области ввели план «Ковер»
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

Власти Оренбургской области ввели план «Ковер», предусматривающий временное ограничение полетов. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

По его словам, в регионе сохраняется угроза атаки беспилотников, в связи с чем принято решение о введении режима воздушных ограничений.

С начала ночи аналогичные меры затронули 13 российских аэропортов. По данным оперативных служб, ограничения были сняты в Пензе и Саратове около 5:15 мск. В то же время воздушное пространство остается закрытым в Волгограде, Иванове, Ульяновске, Ярославле, Краснодаре, Самаре, Владикавказе, Грозном и Нижнекамске.

О риске атак беспилотников также сообщали власти сразу нескольких регионов Центрального, Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Власти Волгоградской, Ростовской и Тульской областей также сообщили о работе средств противовоздушной обороны.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

