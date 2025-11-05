Украинские дроны повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области

В Ярославской области украинские беспилотники повредили нефтеперегонные станции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона», — говорится в сообщении.

Глава области уточнил, что последствия ударов удалось локализовать, а в результате атаки никто не пострадал.

Месяц назад в регионе ввели запрет на публикацию и распространение фотографий и видео с последствиями применения ракет и беспилотных летательных аппаратов. Власти отмечали, что распространение таких материалов может способствовать обнаружению мест расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений.

Исключение составляет только распространение официальных данных, предоставленных властями и правоохранительными органами.

Ранее ВСУ атаковали нефтехимический завод в Башкирии.