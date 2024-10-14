Бойцы группировки войск «Центр» ударили по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Родинское, Кураховка, Селидово, Димитров, Цукурино, Новоселидовка, Дзержинск и Миролюбовка в ДНР.

Российские войска отразили девять контратак подразделений украинских военных. ВСУ лишились порядка 465 военнослужащих.

Противник также лишился боевой бронированной машины «Kirpi» турецкого производства, четырех автомобилей, 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковой пушки «Рапира».

Незадолго до этого ВСУ потеряли за сутки до 120 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск РФ «Восток». Российские войска заняли более выгодные рубежи.

Незадолго до этого Минобороны сообщило о продвижении группировки «Центр» вглубь обороны ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили французский танк АМХ-10 в зоне СВО.