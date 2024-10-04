Военный эксперт сообщил о взятии ВС РФ новых рубежей на Купянском направлении

Военные Вооруженных сил России заняли новые рубежи в ходе боев на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, за минувшие сутки российские военные штурмовали позиции ВСУ на участке фронта шириной порядка 50 км. Отмечается, что бои шли в районах Андреевки, Песчаного, Стельмаховки, Петропавловки и Синьковки.

«Наши войска заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказал эксперт, уточнив, что позиции противника удалось поразить благодаря взаимодействию различных родов российских войск.

3 октября Марочко также сообщал о ситуации на Купянском направлении. Он рассказал, что российские бойцы совершили штурм украинских позиций в районе населенного пункта Петропавловка. Не выдержав напора, солдаты ВСУ самовольно оставили позиции на одном из опорных пунктов и попытались скрыться в лесополосе западнее села.

Ранее экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев оценил возможность остановить продвижение ВС РФ в районе Купянска.