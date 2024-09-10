Президент Украины Владимир Зеленский не может вывести войска из Курской области, поскольку Запад воспримет отступление украинских войск из приграничного региона РФ, как провал. Такое мнение выразил аналитик Марк Епископос в статье для американского журнала The American Conservative.

По словам эксперта, главная задача Киева заключается в том, чтобы манипулировать мнением на Западе. Однако вывод войск из Курской области не получится представить союзникам, как победу — они воспримут это, как провал, считает Епископос.

Именно это является причиной того, что Украина продолжает бросать в приграничный регион РФ резервы, несмотря на огромные потери и успехи российской армии в Донбассе, отметил автор.

Аналитик подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все равно не сумеют удержать территории, захваченные в Курской области.

Он добавил, что киевский режим сейчас находится в тяжелом положении на фоне волны увольнений и отставок.

До этого журнал The National Interest писал, что провал атаки ВСУ на Курскую область может вылиться в серьезное недовольство действиями украинского лидера Владимира Зеленского на Украине, в стране уже многие крайне разочарованы его шагами во время контрнаступления в прошлом году и провала на фронте зимой 2023 и 2024 годов.

Ранее в США предрекли судьбу Зеленского после провала в Курской области.