Над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Курской области украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что летательный аппарат самолетного типа сбили около 10:15 мск.

До этого врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что силы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили три дрона самолетного типа в небе над Курской областью. Перед этим министерство обороны России сообщило, что силы ПВО ночью уничтожили дроны и снаряды ВСУ на суше и в Черном море.

В ночь на 1 сентября силы ПВО сбили в общей сложности 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон-камикадзе ВСУ попал в церковь в селе Грузском в Белгородской области.