Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Колумбии хотят законодательно запретить вербовку наемников

Власти Колумбии разработали законопроект о борьбе с наемничеством

close
100%
Depositphotos

В Колумбии подготовлен законопроект о ратификации страной международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников. Об этом со ссылкой на выступление министра иностранных дел республики Луиса Мурильо сообщает ТАСС.

Глава МИД заявил, что иностранные сети обманным путем вербуют имеющих опыт военной службы колумбийских граждан для участия в боевых действиях за пределами Колумбии. В результате этого колумбийцы попадают в крайне сложные ситуации в иностранных государствах.

Мурильо подчеркнул необходимость принятия закона о борьбе с наемничеством. Поэтому правительство направило законопроект против наемничества на ратификацию в парламент страны.

До этого украинский военнопленный заявил, что колумбийские наемники бросили на позициях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились там 10 дней без еды и воды, после чего попали в плен.

8 июня военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил СМИ, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект о получении гражданства иностранными наемниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами