В Колумбии хотят законодательно запретить вербовку наемников

В Колумбии подготовлен законопроект о ратификации страной международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников. Об этом со ссылкой на выступление министра иностранных дел республики Луиса Мурильо сообщает ТАСС.

Глава МИД заявил, что иностранные сети обманным путем вербуют имеющих опыт военной службы колумбийских граждан для участия в боевых действиях за пределами Колумбии. В результате этого колумбийцы попадают в крайне сложные ситуации в иностранных государствах.

Мурильо подчеркнул необходимость принятия закона о борьбе с наемничеством. Поэтому правительство направило законопроект против наемничества на ратификацию в парламент страны.

До этого украинский военнопленный заявил, что колумбийские наемники бросили на позициях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились там 10 дней без еды и воды, после чего попали в плен.

8 июня военнопленный из Колумбии Анхель Карденас Монтилла сообщил СМИ, что приехал на Украину для «охраны зданий», но попал на передовую.

Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект о получении гражданства иностранными наемниками.