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Днепропетровские власти заявили о поражении административного здания

Днепропетровские власти сообщили о повреждении административного здания

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В результате атаки было повреждено административное здание в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук, передает РИА Новости.

«Повреждены коммунальное и сельскохозяйственное предприятие, хозяйственное сооружение, административное здание», — заявил глава областного совета.

Лукашук подчеркнул, что в Никопольском районе был обстрел. При этом чиновник уточнил, о каких именно пострадавших объектах идет речь.

Военнослужащие Вооруженных сил России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Боевые действия начались после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется на регулярной основе в различных регионах Украины, нередко предупреждение звучит на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки российской армии производятся исключительно по объектам в сфере энергетики, а также по оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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Операция на Украине
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