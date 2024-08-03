Российские военнослужащие отметили преимущество российской техники перед иностранной

Участники специальной военной операции (СВО), посетившие Курганмашзавод в городе Кургане, отметили, что у российской техники есть преимущества перед иностранной. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех» в Telegram-канале.

Российским военнослужащим, уже столкнувшимся с западной техникой в зоне СВО, провели экскурсию в цехе завода, где создаются боевые машины пехоты БМП-3. Один из бойцов, сравнивших технику западного и российского образцов, высказал мнение, что у курганской «тройки» есть преимущества перед иностранными аналогами.

В начале июля сообщалось, что Центральный военный округ совместно с партией «Единая Россия» и правительствами регионов запустили передвижную выставку трофейного вооружения спецоперации.

Как отметил врио секретаря Генсовета партии, полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выставка в Челябинске вызвала большой интерес со стороны россиян.

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