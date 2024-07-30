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Военкор объяснил важность взятия Покровска в ДНР

Сладков: Покровск — важный транспортный узел для снабжения ВСУ

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РИА Новости

Покровск является важным транспортным узлом в Донецкой народной республике (ДНР) для снабжения украинской армии. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва», объясняя важность взятия населенного пункта под контроль.

«Это важный узел транспортный узел снабжения войск противника, который действует на донецком направлении против нас», — сказал он.

По словам Сладкова, Покровск — коммуникационный коридор, ведущий в Запорожье. Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают продвижение в ДНР.

Эксперт добавил, что городу могут вернуть прежнее название — Красноармейск.

29 июля украинский солдат рассказал, что находящиеся на Покровском направлении бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов.

О сложностях на Покровском направлении для украинских войск сообщал президент Украины Владимир Зеленский 26 июля. Он получил несколько отчетов по ситуации в этом районе от главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского.

Ранее в России назвали сроки полного освобождения ДНР.

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