На Украине начали задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах

В Киеве начали задерживать мужчин, которые не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Полиция в Киеве начала задерживать на улицах за не обновленные данные», — сказано в сообщении.

14 июля директор департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк заявил, что военнообязанных украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования, начнут штрафовать. Размер штрафа будет составлять от 15 тыс. до 25,5 тысяч гривен ($366-599). Штрафы будут выписывать сотрудники ТЦК.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине решили искать призывников по принципу интернет-таргетинга.