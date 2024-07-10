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В Союзном государстве заявили о стягивании сил ВСУ к границе с Белоруссией

Мезенцев: Киев концентрирует силы на границе Белоруссии, следуя политике Запада

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В последнее время отмечается концентрация украинских сил на границе с Белоруссией, это вписывается в политику Запада, направленную на оказание давления на Москву и Минск. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

По его словам, шаги последнего времени, которые предпринимаются на южной границе Белоруссии, — это шаги, вписывающиеся в общую линию Запада на устрашение, на оказание давления на Минск и Москву как союзников, объединенных договором о создании Союзного государства.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава в ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что украинские военные стягивают личный состав, оружие и технику к границе с Белоруссией, беспокоит Россию.

Представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко заявил, что части ВСУ перебросили на границу с Белоруссией для укрепления обороны страны. Он уточнил, что это касается не только инженерных сооружений, но также живой силы и техники. По словам представителя ГПС Украины, ведомство ставит своей целью не допустить любые действия, которые могут «идти с территории Белоруссии».

Ранее Польша и страны Балтии захотели отгородиться от России «железным занавесом».

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