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Ганчев рассчитывает, что санитарная зона пройдет не менее чем в 200 км западнее Харькова

Ганчев: санитарная зона пройдет не менее чем в 200 км западнее Харькова

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Санитарная зона должна быть установлена не менее чем в 200 километрах к западу от Харькова. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Харьковская область для него родная, и важно, чтобы предполагаемая санитарная зона простиралась как минимум на 200 километров дальше от города Харькова на запад.

По мнению Ганчева, это лишь минимальное расстояние, учитывая интересы жителей Харькова, а также других людей, проживающих на территории, находящейся под контролем Киева.

Накануне сообщалось, что российские войска заняли в Харьковской области выгодные позиции. Также сообщалось, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Волчанске и в направлении поселка Липцы. Тем не менее около 50% города Волчанска Харьковской области перешло под контроль Вооруженных сил России, но ВСУ постоянно пытаются контратаковать.

Также в Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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