Германия и Британия увеличат инвестиции в обслуживание обороны Украины

Великобритания и Германия подписали совместное соглашение, в котором говорится в том числе о расширении инвестиций двух стран в оборонное обслуживание Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи британского премьера Риши Сунака и его немецкого коллеги Олафа Шольца.

«Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины», — заявили составители договора.

В соглашении также говорится об активизации усилий для военной помощи Украине, включая вопросы обучения украинских летчиков и техобслуживания вертолетов.

При этом во время встречи с Сунаком Шольц заявил, что до сих пор не изменил свою позицию по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus, и намерен и дальше выступать против такого шага. Известно, что представители немецкой оппозиции просили Сунака надавить на немецкого коллегу в вопросе поставок ракет.

Ранее в НАТО заявили о неизбежности расходов стран альянса на оружие Украине.