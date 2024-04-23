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ВСУ с помощью беспилотника второй раз за день атаковали Шебекино

Белгородский губернатор Гладков заявил о повторной атаке дрона ВСУ по Шебекино

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) город Шебекино Белгородской области. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«Шебекино подвергся повторной атаке ВСУ с помощью БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, при сбросе взрывного устройства произошло возгорание легкового автомобиля, еще три машины посечены осколками. Помимо того, в результате действия взрывной волны выбило окна в двух квартирах жилого дома.

«Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

По данным Гладкова, на месте инцидента сейчас работают оперативные службы, ведется работа по устранению последствий случившегося.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что рядом с проходной промышленного предприятия в Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали автобусы в Белгородской области.

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