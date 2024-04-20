Неназванный офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв российских войск на фронте. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

По его словам, целью российских военных станет продвижение к городу Покровск, который является важным транспортным узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большая Новосилка», — добавил он.

19 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ под Часовым Яром испытывают трудности из-за массового дезертирства.

До этого военный эксперт Алексей Живов заявил, что многие пленные солдаты ВСУ не хотят идти на обмен, поскольку возвращение на Украину гарантирует им повторную отправку на фронт.

В тот же день Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен.