Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицер ВСУ предрек новый прорыв российских военных на фронте

CNN: наступление российских войск будет направлено на город Покровск

close
100%
РИА Новости

Неназванный офицер Восточного командования Украины предрек новый прорыв российских войск на фронте. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

По его словам, целью российских военных станет продвижение к городу Покровск, который является важным транспортным узлом для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если российским войскам удастся захватить и удержать Очеретино, это может открыть жизненно важные украинские логистические маршруты, связывающие три ключевых военных узла — Константиновку, Покровск и Большая Новосилка», — добавил он.

19 апреля бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ под Часовым Яром испытывают трудности из-за массового дезертирства.

До этого военный эксперт Алексей Живов заявил, что многие пленные солдаты ВСУ не хотят идти на обмен, поскольку возвращение на Украину гарантирует им повторную отправку на фронт.

В тот же день Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами