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Президент ЦАР предложил России место для военной базы

Президент Туадера: военная база РФ в ЦАР может появиться на востоке страны

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Global Look Press

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) рассматривает восточный регион страны в качестве территории для размещения российской военной базы. Об этом президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил RTVI.

«Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, <…> находится на очень большом удалении, и где много негативных сил», — отметил он.

Глава государства обратил внимание, что это бы способствовало обеспечению безопасности границ и помощи в прикрытии военных подразделений.

Он выразил уверенность, что в ходе развития сотрудничества двух стран удастся «проанализировать эту ситуацию».

По мнению президента, такой шаг будет способствовать укреплению возможностей национальных вооруженных сил.

Туадера отметил, что у ЦАР есть нерешенные проблемы в сфере безопасности, поэтому страна периодически рассматривает вопросы о размещении у себя иностранных военных баз.

Он напомнил о существовании «в течение долгих лет» французских и американских баз, которые западные военные освободили по собственному желанию.

Ранее в США сравнили темпы производства боеприпасов в РФ и западных странах.

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