В ЦАХАЛ пообещали ответить Ирану

Израиль обдумывает дальнейшие шаги после атаки с территории Ирана, на такое масштабное нападение с воздуха будет дан ответ. Об этом заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, передает ТАСС.

«Мы обдумываем дальнейшие шаги. Запуск такого количества ракет, крылатых ракет и БПЛА по территории Государства Израиль [из Ирана] будет встречен ответной реакцией», — сказал Халеви.

Высказывания главы генштаба распространила армейская пресс-служба.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США заявили, что третья мировая война уже началась.