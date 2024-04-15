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На Украине хотят «бить за линией фронта» с помощью норвежских самолетов

Глава МИД Норвегии пообещал Украине F-16 с новейшим вооружением

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Vadim Ghirda/AP

Норвегия намерена передать украинским войскам истребители F-16, оборудованные новейшим вооружением. Об этом заявил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Его заявление опубликовало издание РБК-Украина.

Он отказался назвать точное число самолетов, которые норвежская сторона намерена передать Киеву. Министр при этом рассказал, что среди самолетов есть «обновленные, в лучшей боевой форме».

Также Норвегия планирует передать Киеву «некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта в том числе». По словам Эйде, «вместе это будет довольно значительный вклад».

«Самолеты, которые будут в летной пригодности, они будут с новейшим вооружением», — уточнил глава МИД Норвегии.

При этом в сообщении издания говорится, что «Украина сможет бить за линией фронта» благодаря норвежским самолетам.

Премьер Бельгии Александр де Кроо рассказал, что страна может поставить самолеты F-16 Украине не ранее 2025 года.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.

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