В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые воронежцы! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС РФ. Глава региона заверил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в режиме боевой готовности.

Вечером 10 апреля и до утра 11 апреля опасность атаки БПЛА действовала в Курской области.

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что ночью российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области.

Режим воздушной опасности был введен и в Липецкой области. Все силы и средства были приведены в повышенную готовность.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».