Российская госкомпания предложила другим странам помощь в создании ВДВ

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») предлагает дружественным России странам помощь в организации и обучении подразделений воздушно-десантных войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

«Компания готова оказать содействие в организационно-штатном построении парашютно-десантных подразделений, создании необходимой наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной техники и вооружения, обучении военнослужащих. Результатом проведенной «Рособоронэкспортом» работы станет появление в составе вооруженных сил иностранного заказчика полностью боеготового рода войск», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, своих «клиентов» компания видит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

До этого на выставке World Defense Show 2024 Михеев рассказал, что Саудовская Аравия в перспективе может закупить российское оружие. По его словам, Эр-Рияд заинтересован в приобретении российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-ЭМ» и стрелкового оружия.

Ранее в «Ростехе» заявили, что новейший российский танк Т-14 «Армата» успешно внедрен в Вооруженные силы России.