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Российские войска взяли под контроль село в ДНР

Военкор Руденко: силы РФ заняли Первомайское на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт Первомайское (ДНР) на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России полностью взяли под контроль село.

За Первомайское сражались 59-я и 53-я бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). 8 апреля к ним в качестве подкрепления была направлена 25-я бригада. Но первые две бригады были полностью разбиты, последняя еще сохраняет активность, рассказал военкор.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении и отбили несколько атак украинских войск.

Также 8 апреля сообщество «Военная хроника» сообщило, что российские войска нанесли удар по базе специального подразделения украинских войск «Волки Да Винчи».

Ранее сообщалось, что силы РФ продвинулись в Запорожской области и заняли опорный пункт ВСУ.

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