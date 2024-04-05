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В ВСУ оценили ситуацию в районе донецкого города Часов Яр

Представитель командования ВСУ Задубинный назвал сложной ситуацию у Часова Яра

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Reuters

Представитель восточного командования украинских войск Андрей Задубинный заявил, что в настоящее время в районе донецкого города Часов Яр наблюдается очень сложная ситуация. Об этом пишет Reuters.

«Ситуация там очень сложная», — сказал представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что в данный момент вблизи населенного пункта продолжаются бои.

5 апреля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские войска близки к взятию под свой контроль всех путей снабжения украинских подразделений в городе Часов Яр. По его словам, Вооруженные силы РФ активно уничтожают тыловое имущество ВСУ и колонны, которые направляются к населенному пункту с целью ротации военнослужащих.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об отходе украинских войск с некоторых позиций на окраинах города Часов Яр. Он подчеркнул, что часть отрядов ВСУ была отведена вглубь линии обороны. Штурмовые группы ВС РФ, в свою очередь, смогли пробиться к окраинам населенного пункта.

Ранее украинский майор предрек городу Часов Яр судьбу Артемовска и Авдеевки.

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