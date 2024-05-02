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«Ужасно играю, давайте завязывать с теннисом»: 17-летняя Андреева о поражениях

Теннисистка Андреева: нужно денька два, чтобы я с холодной головой оценила все

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Tracey Nearmy/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше» призналась, что в дни, когда она проигрывает, ей достаточно сложно оценить ситуацию, поэтому ей нужно некоторое время, чтобы успокоиться и все проанализировать.

«Поэтому нужно немного подождать, денька два, чтобы я уже с холодной, свежей головой оценила всю ситуацию и действительно сказала что думаю, а не на эмоциях сказала, что я вообще ужасно играю, давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает. Поэтому мне нужно немного времени, чтобы подумать и уже с холодной головой оценить ситуацию», — заявила она с улыбкой.

1 мая Андреева в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Андреева занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Мария Шарапова предрекла 17-летней Андреевой блестящее будущее.

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