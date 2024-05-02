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В Китае у женщин появился тренд на торчащие уши

Oddity Central: китаянки делают себе торчащие уши, следуя новому модному тренду

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В Китае женщины массово делают себе торчащие уши, следуя новому модному тренду, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, торчащие уши стали популярными у китаянок после того, как эту процедуру сделала местная известная блогерша Чэнь Цзянан. Она объяснила, что благодаря новой внешности теперь выглядит моложе, а ее лицо стало стройнее.

Хирурги добавили, что девушка, желающим изменить форму ушей, вводят в них гиалуроновую кислоту, но такой способ дает лишь временный эффект, в отличие от пластической операции, которая стоит дороже. Впрочем, некоторые китаянки используют для этих целей обычные клейкие ленты.

Ранее врачи поставили диагноз «влюбленный мозг» женщине из Китая, 100 раз в день звонившей бойфренду. По словам медиков, она стала сильно зависеть от мужчины, требуя от него постоянного общения и указания своего местоположения. Такое поведение провоцировало споры внутри пары.

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