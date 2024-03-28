Харьков остался без света после удара по стратегическим объектам

Ракетные удары по стратегическим объектам погрузили Харьков во мрак. Об этом пишет французская газета Express.

«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму», — говорится в сообщении.

В издании говорится, что город остался без света после удара по стратегическим объектам.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что жители трех сел подконтрольного Вооруженным силам Украины Бериславского района Херсонской области много месяцев живут без света, связи и подвоза продовольствия.

Он также сообщил, что украинские военные обустраивают свои позиции прямо в домах местных жителей, покинутых их владельцами.

До этого он сообщал, что на Херсонском направлении украинские военные изменили свою стратегию, сосредоточившись на обстреле гражданской инфраструктуры.

Ранее в Одесской области без электричества остались более 50 тыс. абонентов.