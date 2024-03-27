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Армия России уничтожила наземный боевой робот ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили украинский наземный боевой робот в Донбассе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска уничтожили наземный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донбассе, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Одно из сводных подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады Народной милиции ЛНР (2-й Армейский корпус ВС РФ), уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон», — написал эксперт.

Марочко отметил, что ВСУ использовали робота для дистанционного минирования территории и выявления огневых точек и скрытых позиций российских военных.

В середине февраля российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до двух миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе спецоперации на Украине безэкипажной наземной платформы THeMIS эстонского производства.

Ранее военный эксперт заявил, что в Вооруженных силах России активно используются роботы.

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Операция на Украине
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