Армия России уничтожила наземный боевой робот ВСУ

Российские войска уничтожили наземный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донбассе, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Одно из сводных подразделений, где многие воюют еще с 2014 года в составе 4-й бригады Народной милиции ЛНР (2-й Армейский корпус ВС РФ), уничтожило в районе Северска украинский наземный многоцелевой дрон», — написал эксперт.

Марочко отметил, что ВСУ использовали робота для дистанционного минирования территории и выявления огневых точек и скрытых позиций российских военных.

В середине февраля российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до двух миллионов рублей вознаграждение за захват в ходе спецоперации на Украине безэкипажной наземной платформы THeMIS эстонского производства.

Ранее военный эксперт заявил, что в Вооруженных силах России активно используются роботы.