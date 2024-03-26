Военный эксперт: американская система Patriot бессильна перед «Цирконами»

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что два американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot оказались повреждены в аэропорту Жуляны в Киеве. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин до этого предположил, что во время удара по украинской столице могли быть использованы ракеты «Циркон» или «Кинжал».

По словам Матюшина, система Patriot бессильна перед российскими «Цирконами», поскольку их скорость составляет более 9 Махов (около 11 тыс. км/ч). По его словам, у украинской стороны нет возможности даже поднять тревогу ПВО.

«Американская система [Patriot] сбивает цели, которые летят со скоростью не более 2 Махов, поэтому запредельная скорость наших гиперзвуковых ракет «Циркон» не позволяет ей их сбивать», — отметил Матюшин.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что два ЗРК Patriot оказались повреждены в результате ударов по аэропорту Жуляны в Киеве. Уточнялось, что среди членов экипажей находились наемники из стран НАТО.

Утром 25 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. В городской администрации сообщили, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО). После этого очевидцы рассказали о взрывах сразу в нескольких районах украинской столицы, а также в аэропорту Жуляны.

Ранее сообщалось, что в украинском Николаеве повреждены промышленные склады.