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Беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Азаров: пожар произошел на НПЗ в Самарской области после атаки БПЛА

Беспилотные летательные аппараты атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и попытались напасть на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, его слова передает Sovainfo.ru в Telegram-канале.

Атаки произошли в ночь на 21 марта.

По словам Азарова, на Куйбышевском НПЗ в результате нападения дрона произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Никто не пострадал. На место были направлены экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб.

Губернатор заверил, что по Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не было нанесено.

«Мы видим, что враг, терпя поражение на поле боя, идет на все, чтобы поколебать нашу выдержку и единство. Уверен, ответим на это еще большей сплоченностью и консолидацией», — добавил Азаров.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot, что перед пожаром на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск они слышали звук мотора.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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