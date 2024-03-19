Появились кадры уничтожения украинской ДРГ в приграничном районе Курской области. Их опубликовало Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что на кадрах зафиксирован удар авиабомбами по временным позициям украинской ДРГ. Они располагались в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области. Противник понес потери в живой силе и технике.

В этот же день военное ведомство опубликовало кадры уничтожения ДРГ у Белгородской области.

По данным ведомства, разведка группировки войск «Запад» узнала о концентрации украинских Вооруженных сил и ДРГ в лесу на границе с российским регионом.

Российские военные уничтожили живую силу и технику противника высокоточным упреждающим ударом.

Незадолго до этого, российские военные не дали украинским ДРГ проникнуть в РФ в районе Козинки. По данным ведомства, украинская армия потеряла до 150 своих военнослужащих.

Военные РФ предотвратили попытку проникновения диверсантов из Сумской области.