В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников над восемью регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА) и Курской (три БПЛА) областей, а также Краснодарского края (17 БПЛА).

В ночь на 17 марта несколько украинских беспилотников пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным районного ЕДДС, дроны оперативно нейтрализовали, но в результате падения беспилотника возник пожар.

16 марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что украинский беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в регионе. Глава региона также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать НПЗ в Новокуйбышевске, которая была пресечена.

До этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства российской противовоздушной системы перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

Ранее украинский БПЛА врезался в авто в Белгородской области.