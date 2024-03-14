В ФМБА РФ заявили, что радиационный фон на ЗАЭС остается в норме

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России заявили, что радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают информацией об атаке на Запорожскую атомную электростанцию.

Также генеральный директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщал, что на станции побывали эксперты Международного агентства по атомной энергии.

Вооруженные силы Украины обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. Украинские военные сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища.

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