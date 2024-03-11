Военная разведка Украины не переживает по поводу обстрелов ЗАЭС

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) не беспокоятся из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции, расположенной на левом берегу Днепра. В структуре уверены, что радиационного выброса из-за них не произойдет, поскольку станция построена с высокими стандартами безопасности, заявил военнослужащий с позывным «Фаворит» в интервью телеканалу «Рада».

Его представили как командира взвода спецподразделения «Артан» из Главного управления разведки министерства обороны Украины. Он подчеркнул, что Запорожская АЭС является одной из самых безопасных в Европе, и для того чтобы ее взорвать, необходимо было бы проникнуть внутрь станции. Даже при обстреле артиллерией, минометами или ракетами крупного калибра не произойдет взрыва и радиационного заражения. Поэтому украинские военные не беспокоятся по этому поводу.

До этого сообщалось, что украинские военные использовали американские катера типа Willard и гражданские моторные суда при подготовке десантной операции и попытке переправы через Днепр.

Запорожская АЭС в Энергодаре имеет шесть энергоблоков общей мощностью 6 ГВт и является крупнейшей атомной станцией в Европе. В конце февраля 2022 года станция перешла под контроль РФ, после чего украинские военные периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и саму станцию.

1 сентября 2022 года две украинские диверсионные группы до 60 человек высадились на берегу Каховского водохранилища недалеко от АЭС в попытке захвата. Однако они были заблокированы их силами безопасности, и попытка захвата была предотвращена. Министерство обороны России заявило, что эксперты МАГАТЭ под руководством генерального директора Рафаэля Гросси, находившиеся на станции в тот день, стали бы «живым щитом» для украинских диверсантов в случае успешного захвата АЭС.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.