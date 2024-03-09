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В Польше прокомментировали возможную отправку солдат НАТО на Украину

Власти Польши допустили возможность отправки солдат НАТО на Украину

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Global Look Press

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал возможную отправку солдат Североатлантического альянса на территорию Украины. Об этом сообщает Bild.

По его словам, государства НАТО не должны бояться президента Российской Федерации Владимира Путина. Сикорский добавил, что присутствие войск Североатлантического альянса на территории Украины не является немыслимым. Он также поприветствовал подобную инициативу президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого Макрон заявил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны Североатлантического альянса анонсировали масштабные поставки снарядов для помощи Вооруженным силам Украины. Что касается возможности отправки своих военных на Украину, то страны альянса пока расходятся во мнениях, рассказал он.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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