Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава подчиненной властям Украины областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Повреждена припортовая инфраструктура», — заявил чиновник, не уточнив подробностей.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

7 марта в подконтрольных Вооруженным силам Украины ВСУ частях Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру.

До этого в Херсоне повредили объект критической инфраструктуры.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению властей РФ, стоят спецслужбы Украины.

Ранее в Херсоне нашли повреждения на критическом объекте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами