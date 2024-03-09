В Херсоне повреждена припортовая инфраструктура

В подконтрольном Киеву Херсоне получила повреждения припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава подчиненной властям Украины областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Повреждена припортовая инфраструктура», — заявил чиновник, не уточнив подробностей.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

7 марта в подконтрольных Вооруженным силам Украины ВСУ частях Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры и припортовую инфраструктуру.

До этого в Херсоне повредили объект критической инфраструктуры.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению властей РФ, стоят спецслужбы Украины.

Ранее в Херсоне нашли повреждения на критическом объекте.