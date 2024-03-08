В Одесской области после взрывов поврежден объект инфраструктуры

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов. Ее слова передает РИА Новости.

Она рассказала, что ночью на протяжении трех часов работали силы противовоздушной обороны юга.

«К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры», — цитирует агентство Гуменюк.

По ее данным, пострадало здание, давно не использующееся.

Ночью в Одессе была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны взрывы.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харьковской области Украины.

Ранее журналисты выяснили, как близко Зеленский был от места взрыва в Одессе.