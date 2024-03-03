В Германии заявили, что ВС РФ эффективно уничтожают позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские Вооруженные силы (ВС) эффективно уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) фугасных авиационных бомб (ФАБ) весом 500 кг. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке заявил в репортаже для издания Bild.

«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ от позиции ничего не остается», — сказал Репке.

Он отметил, что это большое преимущество ВС России.

Журналист также заявил, что залогом успеха российской армии является господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.

До этого российский военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что разработанная для истребителя Су-57 планирующая авиационная бомба «Дрель» является оружием будущего.

В январе военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские планирующие авиационные бомбы являются ответом Москвы на американскую технологию JDAM.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.