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Российская армия захватила в Авдеевке технику США времен Вьетнамской войны

Российская армия захватила в Авдеевке технику США времен Вьетнамской войны

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Global Look Press

Российская армия захватила в Авдеевке технику США времен Вьетнамской войны — речь идет про бронетранспортер М113. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца отдельного ремонтно-эвакуационного полка по вооружению с позывным «Ротор», украинская сторона использует бронетранспортеры в качестве транспорта для 120-миллиметрового миномета. Он подчеркнул, что M113 используют для транспортировки 120-миллиметрового миномета.

В публикации отмечается, что захваченная бронемашина не повреждена и исправна.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что
подбитый под Авдеевкой танк M1 Abrams, поставленный на Украину из Соединенных Штатов, был лишен технических новшеств — их сняли перед поставкой.

Он пояснил, что западная техника, поставляемая на Украину, либо приходит в упрощенном состоянии, либо если представляет из себя сложное оборудование, то поставка такого оружия сопровождается западными специалистами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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