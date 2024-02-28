Канада не планирует отправлять войска на Украину 

Канада не планируют отправлять свои войска на Украину. Об этом заявила представительница канадского Минобороны Диана Эбади, сообщает телеканал CTV.

По ее словам, Оттава будет и дальше оказывать Киеву «всестороннюю военную помощь, но у Канады как у страны — члена НАТО нет планов по размещению военнослужащих на Украине».

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны — члены НАТО не смогли достичь единого мнения по вопросу отправки своих военных на Украину.