Глава ГУР Кирилл Буданов* опроверг информацию об использовании РФ ракет из Ирана и КНДР

Начальник украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) опроверг информацию о поставке Ираном ракет России, а также то, что Москвой в больших количествах используются северокорейские ракеты. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

Отвечая на вопрос журналистов о применении российскими войсками иранских и северокорейских ракет, Буданов заявил, что ракет иранского производства у России нет, а ракет из КНДР для ударов по Украине было использовано всего несколько штук, что не является масштабным.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в будущем украинцы в случае необходимости будут готовы воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне Соединенных Штатов.

До этого посол РФ в Тегеране Алексей Дедов заявил, что утверждения стран Запада о том, что Иран якобы поддерживает Россию в борьбе с Украиной, не соответствуют действительности.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.